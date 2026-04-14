Li ser rêbeja Hekarî-Wanê ku hêzaz lê çêbûye veguhastin bi kontrol tê kirin

Sayim Harmancı
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Di daxuyaniya Walîtiya Hekariyê ya li ser hesabê medyaya civakî NSosyalê da hat destnîşankirin ku 13ê nîsanê li ser rêbeja Hekarî-Wanê li texma Akçaliyê hezaz çêbû.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku hezaza ku li ser guzergeha Şêftiya Şaxa 114emîn a Rêbejan çêbû qadeke bi qasî 200 metroyî digire û wiha hat gotin:
"Piştî bûyerê sazî û ekîbên me yên peywendîdar bi lezgînê ji bo cihê bûyerê hatin sewqkirin. Ji bo ewlekariya rê, berdewamiya herikîna trafîkê û ewlehiya canê welatiyan hemî tedbîr hatin sitandin. Di çarçoveya xebata ku li herêmê tê ajotin da, komelek makîneyên kar û 20 personel ji bo herêmê hatin şandin. Niha rê di bin şert û mercên kontrolkirî da ji bo trafîkê vekirî ye, û giring e ku ajovan bala xwe bidin nîşan û îşaretên trafîkê û pabendê talîmatên tîmên nobedar bin."
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku bi hemahengiya Walîtiyê, ji aliyê AFAD, ewlekarî û hemî yekeyên peywendîdar va xebatên li qadê bi baldarî tên şopandin, ji bo vebûna rêbejê xebat bê navber didomin."