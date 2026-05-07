Li Şanliurfayê wesayîta bazirganiyê ya sivik û otomobîl li hev qelibîn, 6 kes birîndar bûn

Cuma Sarı
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Li Sêwrega navçeya Şanliurfayê wesayîta bazirganiyê ya sivik û otomobîl li hev qelibîn, ji ber qezayê 6 kes birîndar bûn.
Otomobîla bi plakaya 07 CKT 994 a ku D.E diajot û wesayîta bazirganiyê ya sivik a bi plakaya 34 KV 5707 a ku E.A diajot li texma Taxa Yuvalarê ya rêya Sêwreg-Diyarbekirû li hev qelibîn.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî, cendirme û îtfaiyeyê sewqî cihê bûyerê kirin.
6 kesên di qezayê da birîndar bûn piştî midaxeleya ewil a ekîbên tenduristiyê rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Sêwregê.