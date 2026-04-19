Li Şanliurfayê TIR û wesayîta bazirganiyê ya sivik li hev qelibîn û 2 kes mirin

Cuma Sarı
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Li Siwêrega navçeya Şanliurfayê TIR û wesayîta bazirganiyê ya sivik li hev qelibîn û di encamê da 2 kes mirin, kesek birîndar bû.
TIRa plaqe 63 EU 063 ya Huseyîn Çelîk (29) diajot û wesayîta bazirgahiyê ya sivik a plaqe 65 NZ 024 ya Halid Aydin (70) diajot, di kîlometreya 25em a rêbejaya Siwêreg-Adiyemanê da li hev qelibîn.
Di qezayê da tevî ajokaran, Bekir Çiplakê (92) di wesayîta bazirgahiyê ya sivik da xedar birîndar bûn.
Li ser îxbarê, ekîbên tenduristî, îtfaiye û cendirmeyê hatin sewqkirin.
Aydin û Çiplakê di wesayîtê da asê mabûn ji hêla ekîbên îtfaiyeyê ji wesayîtê hatin derxistin lêbelê li vir digel midaxeleyê nehatin xilaskirin.
Çelîkê birîndar jî bi ambulansê rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Siwêregê.