Li Sîvasê midîbusa ku alîgir tê da bûn, welgeriya û 25 kes tê da birîndar bûn

Serhat Zafer
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Midîbusa rêwiyan a ku navê şofêrê wê nehat hînkirin û plaqeya wê 44 BR 029 e, li nêzî gundê Guneşê yê li ser navçeyê welgeriya. Bi êxbarê ra ekîbên tenduristî, AFAD, polês û cendirme sewqî cihê bûyerê kirin.
3 jê giran 25 kesên ku di qezayê da birîndar bûn, bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên bajêr.
Hat gotin ku rêwiyên wesayîtê ji pêşbirka Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtsporê ya ku li Enqereyê hat lîstin, vedigeriyan Meletiyê.
Li gor daxuyaniya Walîtiya Sîvasê ji birîndaran rewşa 3 kesan giran e û wiha hat gotin, "Ekîbên tenduristiyê welatiyên me yên birîndar demildest rakirin nexweşxaneyên derdorê û birîndar tên tedawîkirin. Der barê qezayê da tedqîqat û tehqîqata edlî jî dest pê kir. Xwedê ji birîndaran ra şifayê bişîne û ji bo camîeya Kulûba Sporê ya Malatya Yeşîlyurtê jî derbasî be."