Li Sîvasê midîbusa ku alîgir tê da bûn, welgeriya û 18 kes tê da birîndar bûn

Serhat Zafer
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Li Guruna navçeya Sîvasê midîbusa rêwiyan a ku alîgirên ji pêşbirkê vedigeriyan tê da bûn, welgeriya û 18 kes tê da birîndar bûn.
Midîbusa rêwiyan a ku navê şofêrê wê nehat hînkirin û plaqeya wê 44 BR 029 e, li nêzî gundê Guneşê yê li ser navçeyê welgeriya. Bi êxbarê ra ekîbên tenduristî, AFAD, polês û cendirme sewqî cihê bûyerê kirin.
18 kesên ku di qezayê da birîndar bûn, bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên bajêr.
Hat gotin ku rêwiyên wesayîtê ji pêşbirka Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtsporê ya ku li Enqereyê hat lîstin, vedigeriyan Meletiyê.