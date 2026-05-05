Li Sêwasê li dorbera Gola Hafîkê bedewiya biharê

Muzaffer Akyüz
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Li Gola Hafîkê ya ku li Tirkiyeyê ji 135 terazinan e ku wekî xwedan giringiya navneteweyî tescilkirî ne, bi hatina biharê ra siruşt xemilî û liva perendeyên koçber dest pê kir.
Gol û her wiha siruşta ku bi helîna berfê ra bû hêşînahî, jiyana kovî vedihewîne.
Qulingên ku li dehl û terazinên deverê datînin, balê dikişînin. Her wisa li herêmê quling, kulîlkên rengbireng û gol dîmenên wek postkartan derdixin holê.
Ji aliyekî din va li mêrgên li derdora golê liv û lebata heywandariyê zêde bû. Heywandarên ku pez û dewaran xwedî dikin, heywanên xwe berdan çêreyê.