Li Sêwasê ji 3 kesên ku di Çemê Kizilirmakê da ro da çûn, jê kesek xeniqî û kesek jî winda bû

Erhan Aksoy, Serhat Zafer
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Li Gemereka navçeya Sêwasê jê 2 zarok, 3 kes di Çemê Kizilirmakê da ro da çûn, ji 2 zarokan yek xeniqî û yek jî winda bû û kesê din jî bi alîkariya yên li der û dorê hat xelaskirin.
Gulistan Şahîna (19) ku hat hînbûn li taxa pireya gundê Burhanê ya li ser bajaroka Yenîbuçukê karkera demsalî ye û Zerda (13) û Gulseren Şahîn (15) ên bi malbatên xwe va hatine gund, dema di çem da bûn ji ber ku lepên avê zêde hatin di ro da çûn.
Gulistan Şahîn bi alîkariya kesên li der û dorê ji avê hat derxistin, lê her du zarok di çem da winda bûn.
Li ser cawdayînê cendirme, ekîbên AFADê û noqavên Midûriyeta Ewlehiyê ya Qeyseriyê çûn cihê bûyerê.
Ekîban cinazeyê Zerda Şahînê ji çem derxistin.
Ji bo ku Gulseren Şahîna ku winda bûye bê dîtin jî xebat dewam dikin.