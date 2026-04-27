Li Sêrtê otomobîl û kamyonet li hev qelibîn, 2 kes mirin û 3 kes birîndar bûn

Abdurrahman Binay
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Otomobîla plaqe 35 CMJ 556 a M.E. (23) diajot û kamyoneta plaqe 34 KEH 340 a M.G. (42) diajot û pezbarkirî bû, li ser rêbejaya Sêrt-Batmanê li tanga gundê Çaliduzuyê li hev qelibîn.
Bi tesîra lihevqelibînê otomobîl pekiya nav zeviyê, kamyonet jî welgeriya.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî, AFAD, îtfaiye û cendirmeyê hatin sewqkirin.
Di kontrola ekîbên tenduristiyê da hat tesbîtkirin ku Î.M.A. (22) yê di otomobîlê da miriye.
Tevî ajokaran, A.H.U. (19) û M.E.A. (19) yên birîndar bûn, bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li Sêrt û Batmanê.
A.H.Uyê ku rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Kurtalanê digel midaxeleyê nehat xilaskirin.
Diyar bû, rewşa M.Eyê ajokarê otomobîlê yê rakirin Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sêrtê giran e.
Ji ber qezayê hin pezê di kamyonetê da telef bû.