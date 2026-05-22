Li Rêbeja TAGê tir ji viyadukê ket, 3 kes mirin û 3 kes birîndar bûn

Zekeriye Şimşek
22 Gulan 2026•Rojanekirin: 22 Gulan 2026
Tira bi plakaya 33 BBP 313 a ku Î.G (23) diajot li Rêbeja Tersûs-Edene-Gazîentabê (TAG) li tex ma Viyaduka Başpinarê ji piştê va li otomobîla bi plakaya 46 LD 335 a ku A.Ç diajot xist û ji viyadukê welgeriya.
Di qezayê da A.B. (64) û M.G. (37) yên di tirê da li cihê bûyerê mirin.
Ajokarê tirê Î.G û G.B (64) yê di heman wesayîtê da û ajokarê otomobîlê A.Ç û R.D (31) yê di otomboîlê da birîndar bûn. Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Nurdagiyê.
Ajokarê tirê Î.G yê ku di qezayê da giran birîndar bibû digel midaxeleyê jiyana xwe ji dest da.