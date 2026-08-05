Li Qersa ku zivistana wê dirêj û dijwar e gihadirûnê dest pê kir
Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji bilindtirîn herêmên niştecihbûnê yên Tirkiyeyê ye û zivistanên wê dirêj û dijwar in, cotkaran li mêrg û çîmenan dest bi gihadirûnê kir
Hüseyin Demirci
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
photo: Hüseyin Demirci / AA
KARS
Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji bilindtirîn herêmên niştecihbûnê yên Tirkiyeyê ye û zivistanên wê dirêj û dijwar in, cotkaran li mêrg û çîmenan dest bi gihadirûnê kir.
Li navçeya ku nêzî 6 mehan di bin berfê da dimîne, gundî ji bo dabînkirina alifê pez û dewarên xwe yên ku dê zivistanê di hundir da xwedî bikin, xebateke dijwar dimeşînin.
Di dirûnê da li gorî mercên zeviyan rêbazên kevneşopî jî tên bikaranîn û li gorî vê li cihên asê tirpan û tirmixa hespan tên bikaranîn, li zeviyên ku erdê wan rast e jî makîneyên dirûnê yên traktoran, tirpanên motorî, makîneyên balyayan û amûrên din tên bikaranîn. Giyayê ku tê dirûn piştî ku dibe balye, wekî alifê zivistanê tê depokirin.
Gihadirûna li devera Acisuya raqim 2 hezar û 300 û her wiha nêzî 2 kîlometreyan dûrî navenda navçeyê, bi dronê hat kişandin.
Ji cotkaran Mehmet Kiliç diyar kir ku îsal ji ber barîna baranê ya zêde, berhemdariya giyê gelekî zêde ye.
Kiliç anî ziman ku baran û hewaya hênik wextê biharê bi derengî xistiye û wiha got: "Îsal em sezoneke bi bereket derbas dikin. Ji ber berdewamiya baranê û hênikiya hewayê, me nêzî mehekê dereng dest bi dirûna giyê kir. Tevî vê yekê jî giyayê me pir bi bereket û zêde ye."
Ajokarê traktorê Murat Toptaş jî destnîşan kir ku bilindahiya herêmê mercên xebatê hêsan dike û wiha axivî: "Me dest bi dirûna giyê kir. Ji ber ku bilindahî zêde ye, hewa hênik derbas dibe. Bi xêra vê yekê dema em bi makîneyan dixebitin em zêde aciz nabin û bi rehetî dirûna xwe didomînin."