Li Qers û Agiriyê cotkar ji bo ku zivistanê giha bidin heywanên xwe, li mêrg û çêregehan tirpanê dihejînin

Li Qers û Agiriyê cotkar ji bo gihayê ku zivistanê bidin heywanên xwe peyda bikin, di vê germê da li mêrg û çêregehan bi tirpanê giha diçinin.
Li herêma ku çandinî û heywandarî lê pêş ketiye, zivistan zor û zehmet derbas dibe.
Cotkar ji bo ku zivistanê giha bidin heywanên xwe, havînê amadehiyan dikin û zêde dixebitin.
Li cihên asê û çiyayî yên ku bîçer û motor nikarin bikevinê, cotkar bi tirpanê giha diçinin.
Her çiqas teknolojî pêş ketibe jî, ev usûla berê li deverên bilind ên herêma Rojhilatê Anadoluyê dewam dike.
Cotkar bi zibareyê alîkariya hev dikin, kilam û stranan dibêjin û bi tirpanê giha diçinin.
Cotkar Huseyîn Turanê ji Agiriyê ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ji bo ku ew giha biçîne ji gundê Ortayokuşê hatiye û wiha axivî: "Em debara xwe bi heywandariyê dikin, ji ber vê em her sal giha diçinin. Li gundê me qasî 30-40 kes bi tirpanê giha diçinin. Em jî hatin gundê cînar ku bixebitin, heqê me didin me. Di vê germê da xebat zehmet e. Jixwe çinîna giha ya bi tirpanê pir zehmet e. Hê roj dernakeve em dest bi xebatê dikin."
Gokturk Ozturkê ji Qersê jî got piştî barana bi bereket giha xweş hêşîn bûye û ew jî niha giha diçinin.