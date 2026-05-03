Li Qersê rûviyên birçî li devera otêlan li xwarinê geriyan

Hüseyin Demirci
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Li Sariqamîşa navçeya Qersê rûviyên birçî yên li devera otêlan li xwarinê geriyan, ketin ber kamerayê.
Daristanên çamên zer ên li navçeya Sariqamîşê gelek heywanên beyanî yên wekî hirç, gur, beraz û rûviyan vedihewîne.
Li devera otêlên li Navenda Kaşûnê ya Sariqamîşê ya 2 kîlometre dûrî navçeyê, rûviyên birçî yên li pey xwarinê ne, hatin dîtin.
Rûviyên ku hatin heta ber otêlekê, pariyên nanê tisî xwarin.
Rûvî paşê ber bi daristanê dûr ketin û qulibîn.