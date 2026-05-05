Li Qersê piştî rabûna berfê karê cotkaran ê tovreşandinê dest pê kir

Hüseyin Demirci
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Li Sariqamîşa navçeya Qersê piştî zivistana dûr û dirêj, karê cotkaran ê tovreşandinê dest pê kir.
Li navçeya ku raqima wê derdora 2 hezar û 300 metreyî ye û li Tirkiyeyê ji cih û warên raqim herî bilind e, cotkar tovên berhemên wekî ceh, genim û koringanê direşînin.
Xelkê deverê yê ku debara xwe bi çandinî û heywandariyê dike, îsal piçekî dereng be jî kêfxweş e ku werzê tovreşnadinê dest pê kir.
Cotkar ewil tov û gubreyê direşînin ser zeviyê û dû ra zeviyê cot dikin.
Nesîm Gokê Serokê Odeya Ziraetê ya Sariqamîşê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku wan piştî zivistana dirêj, dest bi tovreşandinê kir.
Gok bal kişand ku ew li benda sezoneke bi bereket in û wiha got, "Me îsal dest bi tovreşandina 137 hezar dekar ceh, 26 hezar dekar genim û derdora 50 hezar dekarî jî nebata yêm kir."
Yusuf Ornekê Mixtarê Gundê Alîsofuyê û her wiha cotkar Zekî Yildirim jî bal kişandin ku ew hêvî dikin ku sezoneke bi ber û bereket derbas bikin.