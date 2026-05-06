Li Qersê ji ber ku ava çeman ji ser ra avêt, zevî di binê avê da man

İdris Karaoğul
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Li Akyakaya navçeya Qersê berf û barana ku di demên dawîn da barîn bûn sedem ku lehî çêbibe.
Çemê Karahanê yê li ser sînorê Tirkiye-Ermenistanê ya ku bi taybetî ji navbera gundên Demirkent û Kalkankaleyê derbas dibe û fetlonekan çêdike, ji ber ku ji ser ra avêt zevî di binê avê da man.
Dîmenên herêma ku di binê avê da maye ji esman bi dronê hatin kişandin.
Di dîmenan da tê dîtin ku av li ser qadeke berfiref belav bûye, dar û qismekî zeviyên ku hatine reşandin di binê avê da mane.