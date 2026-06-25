Li Qersê di merasima Şeva Tasuayê da bi hezaran kes meşiyan

Cüneyt Çelik
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Li Qersê di şeva Tasuayê ya ku wekî şeva 9emîn a meha muheremê tê binavkirin da ji bo bibîranîna şehîdên Kerbelayê bi hezaran kes meşiyan.
Ji ber 1387emîn salvegera li Kerbelayê qetilkirina Hezretê Huseyînê neviyê Hezretê Mihemed û 72 hevalên wî bernameya bibîranînê hat lidarxistin.
Kesên ku beşdarî bernameyên ku di nav rojê da bi xwendina Qur'ana Pîroz dest pê kir û heta êvarê berdewam kir bûn bi hev ra ji bo şehîdan mersiye û giryanok gotin.
Bi hezaran kesên ku piştî nimêja êvarê li ber Migefta Sûkê ya Hezretê Elî kom bûn ji wir meşiyan.
Beşdarvan ji Kolana Faîkbey heta ber derê Mizgefta Ehlêbeyt meşiyan û wir bo şehîdan dia hatin kirin.
Şehîdên Kerbelayê dê bi çalakiyên di 10ê muharemê da li bajêr bên lidarxistin bên bibîranîn.