Li Qersê cotkaran zeviyên ku dahata wê li tevahiya gund tê parkirin, bi hev ra danîn
Ahmet Demirciyê mixtarê gundê Karahamzayê: "Me biryar sitand, zeviyên aîdî hemû gund in, daynin û dahata wê jî derbasî budceya gund bikin"
Hüseyin Demirci
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
photo: Hüseyin Demirci / AA
Türkiye, Kars
Li Qersê cotkarên ku di 14ê Gulanê Roja Cotkaran a Cihanî da zeviyên gund bi hev ra danîn, dê dahata ku ji zeviyan bê bidestxistin ji bo mesrefên gund xerc bikin.
Cotkarên ku li gundê Karahamzayê yê navçeya Selîmê civiyan, dest dan hev û qedera 200 donim zeviyên ku aîdî gund in, bi hev ra ajotin.
10 cotkarên ku sibê zû çûn ber serê zeviyê, tovên ceh û genim ku ji embarên xwe derxistin û anîn, bi aparatên tovreşandinê va yên avêtin pey traktoran, tov reşandin.
Paşê jî cotkar her yek li traktora xwe siwar bû û zevî bi tevahî ajotin.
Ahmet Demirciyê mixtarê gundê Karahamzayê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku îsal zivistan dirêj derbas bû.
Demirci bal kişand ku ji ber berfa zêde, tovreşandinê nû dest pê kir û wiha got, "Me biryar sitand, zeviyên ku aîdî gund hemû ne, daynin û dahata wê jî derbasî budceya gund bikin. Mala hemûyan ava be, tev jî dibin alîkar. Me tov reşand û zeviyên xwe ajotin. Xwedê nesîb ke, em ê dahata ku ji zeviyan bê bidestxistin ji bo mesrefên gund xerc bikin."