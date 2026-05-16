Li Qersê bi "projeya zêdekirina qazan" va çêçikên pêşî ji hêkan derketin
Li Qersê bi Projeya Kuluçkahaneyê ku bi mebesta zêdekirina qazan û bihêzkirina hilberîna xwemalî tê ajotin, çêçikên pêşî ji hêkan derketin.
Cüneyt Çelik
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Türkiye, Kars
Li bajarê ku sala 2023yan goştê qazan ji aliyê Saziya Patent û Markayê ya Tirkî va hat tescîlkirin, Rêveberiya Çandinî û Daristanan a Parêzgehê ji bo parastina vî cureyê ajelan, bi piştevaniya Walîtî û Îdareya Taybet a Parêzgehê, Projeya Kuluçkahaneyê xist rewacê.
Di vê çarçoveyê da motikxaneya ku li hewşa Rêveberiya Çandinî û Daristanan a Parêzgehê hat danîn, 1500 hêkên qazan ku ji gundê cur bi cur ên Qers hatin berhevkirin, di şert û mercên modern û hijyenîk da danîn motikê.
Çêlikên qazan ên ku piştî mehekê ji hêkê derketin, li hilberîneran hatin belavkirin.
Di çarçoveya projeyê da di qonaxa pêşî da ji bo her yekê ku serî lê dabûn, 5 çêlikên qazan hat dayin.
Rêveberê Çandinî û Daristanan ê Parêzgehê Emre Aydin, ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku armanca wan bi vê projeyê parastina cisnê qazan ên Qersê ne.