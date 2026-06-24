Yusuf Cahid Çavdar
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Li Meletiyê wesayît û wesayîteke bazirganiyê ya sivik li hev qelibîn, 4 kes birîndar bûn.
Wesayîta ku şofêrê wê N.P. û plaqeya wê 34 EJS 568 e, li Xaçerêya Şaxa Eskeriyê ya li navçeya Hekîmhanê li wesayîta ku şofêrê wê A.K. û plaqeya wê 44 KF 545 e qelibî.
Li ser cawdayînê polês û ekîbên agirkuj û tenduristiyê çûn cihê qezayê.
Di qezayê da her du şofêr, C.K. û O.P. yên ku di wesayîtan da bûn, birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Hekîmhanê.
Li vir dermankirina ewil a 4 kesan hat kirin û paşê ew şandin Newxweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Meletiyê.