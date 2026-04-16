Li Meletiyê teslîmkirina avahiyên erdhejê dewam dike

Oktay Demirci
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Li navçeya Doganşehirê mifteyên avahiyên kutakirî yên Etaba 2yem a TOKIya Altintopê hatin teslîmkirin.
Di vê etabê da bi tevahî 334 avahî wê werin teslîmkirin. Welatiyên xwediyê avahiya gihîştin avahiyên xwe yên nû yên nûjen û ewledar.
Qaymeqam Ahmet Fatîh Sungur avahiyên teslîmkirî di cî da tedqîq kirin û der barê çêkirina hawirdora avahiyan da ji rayedaran agahî hilda.
Sungur paşê bi malbatên ku mifteya avahiyên xwe teslîm hildan ra civiya û bi wan ra sohbet kir.
Qaymeqam Sungur diyar kir ku pêvajoya teslîmkirinê bi serkeftî kuta bû û diyar kir ku ji bo wan kêfxweşiyeke mezin e ku ew bûn şahidê şabûna welatiyan a ji bo xaniyên wan ên nû.
Sungur got ku avahiyên nû li xwediyên wan bi xêr be.