Li Mûşê malbatên ku dixwazin bigihêjin ewladên xwe, çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Dê û bavên ku her çarşem li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, pankartên ku li ser "Em di nobeta ewladan da ne", "Dayik li ber xwe didin" û "Êdî bes e, ji pêsîra me derên" nivîsar in, vekirin.
Malbatan wêneya zarokên xwe dan destê xwe û bangî wan kirin ku teslîm bibin.
Alaattîn Koçhanê ku beşdarî çalakiyê bû, ji mensûbên çapemeniyê ra diyar kir ku 10 sal e haya wî ji kurê wî tuneye.
Koçhanê bangî kurê xwe kir û wiha got, "Kurê min dewletê ji we ra her rê hêsan kir. Tu wateya wê tuneye ku tu û hevalên xwe li serê çiyan di binê siha hêzên tarî da bisekinin. Derkevin werin, teslîmî dewletê bibin."
Şahînaz Ozcanê jî wiha got, "9 sal e haya min ji kurê min tuneye. Nizanim ku dijî jî. Ez li vê derê bangî kurê xwe dikim, kurê min heke tu dengê min dibihîzî, were. Rêya ku hûn pê da çûne ne tu rê ye."