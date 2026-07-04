Li Mûşê kesên ji germê direvin li Çiyayê Kurtikê li ser berfa mayî xwe hênik dikin

Sabri Yıldırım
04 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 04 Tîrmeh 2026
Li Mûşê kesên ji germê direvin li Çiyayê Kurtikê derdikevin gerê û li ser berfa mayî xwe hênik dikin.
Niştecîhên bajêr ku di rojên dawî da ji ber bilindbûna germahiyê bêzar bûne, ji bo hênikbûnê berê xwe didin deverên bilind.
Welatiyên ku serdana cihên geştyariyê yên li binê Çiyayê Kurtikê ku ku bilindahiya wê 2 hezar û 645 metre ye. kirin, li ser berfa ku hîn jî mabû wêne kişandin û bi gogên berfê lîstin.
Welatiyên ku di hewaya hênik ya herêmê da piknîk kirin, ligel malbatên xwe demeke xweş derbas kirin.
Ji welatiyan Îsmaîl Subaşi ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew ji bo hênikbûnê hatine Çiyayê Kurtikê.
Osman Kandemir jî diyar kir ku ew di betlaneya dawiya hefteyê da hatine cihên bêhnvedanê yên li Çiyayê Kurtikê.