Sabri Yıldırım
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Li Mûşê conegeyê tonek û 440 kîloyî yê bi navê "Şampiyon" ji bo qurbanê derxistin firotinê.
Eyda Qurbanê nêzîk dibe û xwediyên heywanan jî ji bo qurbanê heywanên xwe yên ku bi kedeke mezin xwedî kirine li bazarên heywanan derdixin firotanê.
Mahsum Gulerê li beldeya Qizilxacê conegeyê xwe tonek û 440 kîloyî yê bi navê "Şampiyon" ji bo qurbanê derxistiye firotinê û jê ra 750 hezar TL dixwaze.
Guler got ku wî salekê bi taybetî heywanên xwe di tewleyê da xwedî kiriye.
Mahsum Guler diyar kir ku ew debara xwe bi heywanan dike û got, "Conegeyê min tonek û 440 kîlogram e. Min qet li herêmê heya niha conegeyekî jê xuttir nedîtiye û nebihîstiye. Min 25 heywanên xwe yên qurbanê şandine Stenbolê. Min ev conege jî ji bo firotanê li vir hişt."