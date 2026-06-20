Li Mêrdînê li malekê şewat derket, zarokek mir û 5 kes jî birîndar bûn

Halil İbrahim Sincar
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Li Qosera (Qiziltepe) navçeya Mêrdînê di şewata li malekê da zarokeke 7 salî mir û dayik, bav û 3 zarokên din jî birîndar bûn.
Li gundê Akyaziyê di saetên serê sibehê da ji ber sedemeke ku hê nayê zanîn agir bi malekê ket.
Piştî xelkê deverê agahî dan, tîmên agirkujiyê, tenduristî û cendirmeyan çûn herêmê.
Ekîban şewat temirand û hat tesbîtkirin ku ji ber şewatê Melîke D. (7) li cihê bûyerê miriye.
Dayik, bav û 3 zarokên ku ji ber şewatê birîndar bûn jî rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Qoserê.