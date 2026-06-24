Li Kirklareliyê zeviyên gulberojkan mazûvaniya hezjêkerên wêneyan dikin

Özgün Tiran
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Li Kirklareliyê di tonên zer û kesk da gulberojkan vekir û piştgiriya turîzmê dikin.
Bi taybetî dema ku roj dertê û diçe ava zeviyên gulberojkan bi rengê zer dixemilin û bala kesên ku dixwazin wêne û dîmenan bikişînin, dikişîne.
Hezjêkera wêneyan Gulşen Gursesa ku li gundê Kuştepeyê dijî, ji nûçegihanê AAyê ra got ku axa Trakyayê bi rengê zêrîn rengîn bû wiha got, "Em li zeviyan wêneyan didin kişandin. Em çîçek û mozên ku polenan berhev dikin, temaşe dikin."