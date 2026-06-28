Li Kilîsê di şerê bikêr da kesek hat kuştin, 12 kes jî birîndar bûn

İbrahim Özcan
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Li gundê Çinarê ya li ser navçeya Musabeyliyê di navbera du koman da ji ber rênedanê niqaş derket.
Niqaşa koman veguherî şer, F.G.(28) bi kêrê birîndar bû û 12 kesan jî lêdan xwarin.
Li ser cawdayînê cendirme û ekîbên tenduristiyê çûn cihê bûyerê.
Ekîbên tenduristiyê tesbît kirin ku F.G. miriye û cinazeyê wî rakirin morga Nexweşxaneya Dewletê ya Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca.
Cendirme û polêsan li gund û nexweşxaneyê tevdîrên ewşehiyê dîtin.