Li Kalderaya Nemrûdê sezona turîzmê dest pê kir

Li Kalderaya Nemrûdê ya li Tetwana navçeya Bidlîsê, bi germbûna hewayê û vehelîna berfê ra sezona turîzmê dest pê kir.
Kalderaya Nemrûdê ya di çarçoveya Destînasyonên Bijarte yên Ewropayî (EDEN) da "Xelata Bêhempabûnê" sitandiye, bi gola xwe ya zelal, cihên volkanîk, dûkêşkên hilmê û jiyana suriştî ya dewlemend va bala ziyaretvanan dikişîne.
Gola mezin a di hundirê kalderayê da bi hewaya xwe ya paqij û dîmena xwe ya bêhempa va salane gelek siruşthezî diezimîne.
Kalderaya ku bi germbûna hewayê ra li derdora wê bû hêşînahî, îsal jî bi geştiyarên xwemalî û biyanî va bû ji cihên qelebalix.
Kesên ku di çarçoveya tûra ji Çanakkale û Bursayê da hatin Bidlîsê, li kalderayê û derdora wê ji xwe ra di nava suriştê da wext derbas kirin.
Zeynep Kuçukoguza ji ziyaretvanan diyar kir ku Kalderaya Nemrûdê xwedan siruşteke efsûnî ye.
Zubeyîr Ayazê rêberê tûrê jî destnîşan kir ku wan komek turîstên Fransî anî herêmê.
Ayaz bal kişand ku bi destpêkirina sezona turîzmê va ew gelek carî ziyaretvanan tînin Kalderaya Nemrûdê û her wiha ziyaretvanan, kaldera pir eciband û kêfxweş bûn.