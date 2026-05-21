Li Ispartaya "baxçeyê gulan" yê Tirkiyeyê komkirina gulan dest pê kir
Muhammed Enes Yapalıkan
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
photo: Muhammed Enes Yapalıkan / AA
Türkiye, Isparta
Li Ispartaya "baxçeyê gulan" yê Tirkiyeyê ku lê ji sedî 65ê hilberîna gulyaxê (rûnê gulan) ya dinyayê pêk tê, komkirina gulan dest pê kir.
Kulîlka gulê ya Muftuzade Gulcu Îsmaîl Efedî di 1888an da ji bajarê Kizanlikê yê Bulgaristanê di nava gopalê da xwe da anî û li Ispartayê danî, îro roj ji bo sedan malbatî bûye deriyê debarê.
Li bajarê ku ji sedî 65ê hilberîna gulyaxê ya dinyayê pêk tê, bi vebûna kulîlkên gulan va hilberîneran dest bi komkirinê kir. Ji ber ku tav rêjeya rûn dadixîne, cotkar sibehê zû diçin nav baxçeyan, gulan kom dikin û dişînin fabrîqeyê.
Li gundê Ardiçliyê yê navçeya Keçîborluyê ya Ispartayê, gulên ku bi ihtimam tên komkirin bi çewalan bo fabrîqeyê tên şandin.
Alî Yolcuyê ku qedera 12 salan e di 70 dekar erdî da hilberîna gulan dike, ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku şexteya par rekolte daxist û ew ji berhemdariya îsal memnûn in.
Yolcu bal kişand ku şertên hewayê ji bo hilberîneran erênî didomin û wiha got, "Îsal li gorî par baştir diçe. Baran û hênikahî bi kêrî gulan hat. Par ji ber şexteyê me 10,5 ton wergirtibû. Îsal gulpîk zehf in. Em bi qasî 20 tonî rekolteyê pêşbînî dikin."