Li Hewzeya Gola Bendava Devegeçîdiyê hejmara cureyên çivîkan derket 174an

Bestami Bodruk
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Di encama xebatên akademîk ên ku li Diyarbekirê tên kirin da hat tesbîtkirin ku li Hewzeya Gola Bendava Devegeçîdiyê hejmara cureyên çivîkan derketiye 174an.
Hewzeya gola bendavê ya ku sala 1972yan li ser Çemê Devegeçîdiyê hat danîn û xwedî qebareya 220 milyon metrokabik av e, derfeta hêwirîn û hêkkirinê dide gelek cureyên çivîkan.
Li herêma ku ji bo çavdêrên çivîkan û akademisyenan ji bo xebatê qadeke giring e, ji aliyê Prof. Dr. Ahmet Kiliçê ku sala 2003yan li Beşa Zîndewernasiyê ya Fakulteya Fenê ya Zanîngeha Dicleyê wezîfe dikir û niha malnişîn e, 112 cureyên çivîkan hat tesbîtkirin.
Hewzeya Gola Bendava Devegeçîdiyê ji ber firecureyiya dewlemend a ku dixwe da digire, sala 2004an hat tescîlkirin û statuya Qada Çivîkan a Giring qezenc kir.
Li herêmê piştî 23 salan di bin çavdêriya Prof. Dr. Recep Karataşê Endamê Hîndekariyê yê Şaxa Zanista Sereke ya Zoolojiyê ya Beşa Zîndewernasiyê ya Fakulteya Fenê ya Zanîngeha Dicleyê da, ji aliyê xwendekarê lîsansa bilind û mamostayê zîndewernasiyê Rahmî Aktaş va ji nû va xebata qadê hat kirin.
Aktaşê ku di çarçoveya lîsansa bilind a bi tez a bi mijara "Firecureyiya li Hewzeya Devegeçîdiyê" da, di serdema 2025 Çile-2026-Çile da çavdêrî kir, ji werdekên mecar, heta bi qulingan, ji çeylaqên gewr heta bi leglegên reş, ji şalûlan bigire heta bi xelxalan 62 cureyên nû hatin tesbîtkirin.