Li Hewlêrê piştî tîrdirûnê karê kelandina danûyê ji bo savar dest pê kir
Li bajarê Hewlêrê yê Iraqê piştî dirûna ceh û genim, karê cotkaran ê amadekirina savar dest pê kir
Haydar Şahin, Emrah Akbulak, Heman Hussein Yaseen
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
photo: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / AA
ERBIL
Li bajarê Hewlêrê yê Iraqê piştî rakirina zeviyên ceh û genim, karê cotkaran ê kelandina danûyê ji bo savar dest pê kir.
Her çiqas jiyan ber bi dirûvekî nûjentir biçe jî li herêmê gelek malbat adetê çêkirina savar didomîne. Savarê ku bi rêbazê bav û kalan tê amadekirin, eleqeyê dibîne.
Pêvajoya çêkirina savar jî bi jibartina genim dest pê dike. Genimê ji bo savar terxankirî, dixin hundirê sîtilan û serê sibehê agirê binê sîtilan tê hilkirin.
Genim derdora 3 saetan li ser kuçik dikele û dibe danû.
Genim piştî ku dikele û dibe danû, îja divê li ber tavê bê hişkirin. Ji bo vê jî danû li cihên rast bi awayekî yektaqî tê raxistin da ku wekhev ziha û hişk bibe. Di vê navberê da danûyê raxistî timî tê tevdan da ku ser û bin mîna hev hişk bibe.
Ji bo kelandina danû, li gundê Elîawayê yê bajaroka Şemamikê ya Hewlêrê, kuçik hatin hilkirin.
Yûsif Mihemedê şêniyê gund ê ji peyamnêrê AAyê ra axivî, diyar kir ku wekî hemû salan, wan genimê ku keland û kir danû, qismek jê ji bo xwarina malê veqetand û yê mayîn jî firot.
Yûsif bal kişand ku aşekî wan ê kevn heye û di heman demê da ew aşvaniyê jî dikin û her wiha destnîşan kir ku ji bo savar wan cisnekî baş û bi qalîte yê genim bi kar anî.