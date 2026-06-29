Li Hekariyê siruşthezan di Gola Mencelê ya li 3 hezar û 400 raqimî da kano kir

Hikmet Temeş
29 Hezîran 2026•Rojanekirin: 29 Hezîran 2026
Li Hekariyê grûbek siruşthezan di Gola Mencelê ya li 3 hezar û 400 raqimî da kano kir û derdora golê meşiyan.
Kulûba Çiyagerî û Sporên Siruştê ya Golên Cîlo Satê û Qeşayiyan li nêzî mezreya Çavuşluyê ya gundê Işiklarê seba danasîna gola ku bi bedewiya xwe tê nasîn, çalakî li dar xist.
Di vê çarçoweyê da siruşthez li pêşiya kulûbê gihîştin hev û bi wesayîtan derketin cihê ku gol lê ye.
Beşdar li herêmê nêzî 2 saetan meşiyan û paşê di golê da çalakiya kanoyê kirin.
Nûnerê Bajêr ê Federasyona Çiyageriyê ya Tirkiyeyê û endamê kulûbê Nacî Ertunçê ku ji siruşthezan ra rêberî kir, diyar kir ku ji bo danasîna bedewiyên siruştî yên bajêr xebatên wan dewam dikin.