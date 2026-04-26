Li Hekariyê ji bo zarokê ku teisî newala avê xebat dan destpêkirin

Li Şemdînliya navçeya Hekariyê zarokekî 8 salî ket newala avê û ji bo dîtina wî xebat dan destpêkirin.
Osman Taşê ku li mezreya Korganê ya li ser gundê Yufkaliyê dijî, teisî û ket newala avê.
Li ser cabdayîna kesên pê ra ekîbên AFAD, JAK, şaredarî, tenduristî, ekîbên Komeleya Lêgerîn Xelaskirinê yên Şemdînliyê, cendirme û gundparêz şandin herêmê.
Ekîban bi alîkariya şêniyên herêmê di nava avê û qeraxê avê da lêgerîn kir.
Ekîb heta niha rastî tu şopekê nehatin û li herêmê xebatên lêgerînê didomînin.