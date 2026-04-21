Li Hekariyê barana ku barî di çûyîn û hatinê da tengasî da kişandin

Sayim Harmancı, Ulaş Güven, Sıraç Karadeniz, Hikmet Temeş
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Piştî baranê li perê bajêr û li nêzî gundê Kirikdagê rê di binê ax, herî, kevir û kuçan da ma û ekîbên Şeftiya Şaxa 114emîn a Rêbejan rê paqij kir.
Li nêzî gundê Akçaliyê di 13ê Nîsanê da hezaz çêbû û ji ber hezazê di rêya Hekarî-Wanê da xesareke mezin çêbû û bi xebata ekîban bi navber wesayît ji rê ra diçûn û dihatin, lê 2 roj in rê bi temamî hat girtin.
Ekîban rê tijî kir, lê ji ber ku ava Çemê Zapê zêde bû, qismekî mezin ê rê tep bû.
Li navçeya Yuksekovayê 3 roj in bi navber baran dibare û robaran ser ra avêt, sazê Nehîlê û hin qad di binê avê da man, avê da binê hin xanî û goman.
Li navçeya Şemdînliyê jî ji ber baranê robaran ser ra avêt, li texma Bogazkoy û Yaylapinarê rê di binê avê da man.
Ekîbên Îdareya Taybet a Bajêr û Şeftiya Şaxa 117emîn a Rêbejan 3 roj in di gozergaha ku çûyîn û hatin tê ra nayê kirin da dixebitin.
Li herêmê rêya hin niştewaran jî zirar dît û ekîbên Rêbej, Îdareya Taybet a Bajêr û şaredariyê dixebitin.