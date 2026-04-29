Li Hîzanê di rêyên ku ji ber hezazê hatin girtin da xebat dewam dikin

Orhan Alca
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Li Hîzana navçeya Bidlîsê ji bo vekirina rêyên gundan ên ku ji ber hezazê hatin girtin, xebat tên kirin.
Li bajêr çend roj in baran dibare û baran zêde bû sedema hezaz û ketina zinaran.
Ji ber axa ku di baranê da ji berpalan hat xwarê û zinarên ku ketin, rêyên hin gundan hatin girtin.
Ji bo ku welatî mexdûr nebin û di rêyên ewle ra biçin û bên, ekîbên Îdareya Taybet a Navçeya Hîzanê di rêyên gundan da xebat dan destpêkirin.
Ekîb bi makîneyên kar axê dikişînin û zinaran radikin.