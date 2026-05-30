Li Girê Mirazan di betlaneya eydê da jimara geştiyaran zêde bû

Eşber Ayaydın
30 Gulan 2026•Rojanekirin: 30 Gulan 2026
Girê Mirazan ku ji roja hatiye derxistin û vir va bala geştiyaran dikişîne, wekî her sal, di betlaneyê da jî mazûvaniya bi hezaran mêvanên xwecihî û biyanî dike.
Ziyaretvanên ji bajarên cuda yên Tirkiyeyê yên ku dixwestin ji betlaneya Eyda Qurbanê sûd werbigirin, derfet dîtin ku Girê Mirazan bibînin.
Banu Arslana ku ji Antalyayê ji bo serdana Girê Mirazan hatiye, ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew pir meraq dikin ka cihê arkeolojîk çi ye û ji ber vê yekê ew bi hevalên xwe ra hatine herêmê.