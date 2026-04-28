Li Gazîentabê pavlonyayên ku kulîlk vedan parq rengîn kirin

Adsız Günebakan
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Li Gazîentabê bi demsala biharê ra parq bi pavlonyayên ku kulîlkên binevşî û lîla vedan va xemilîn û rengîn bûn.
Li parqên Çand, Mihrîcan û Kavaklikê ya Ataturk a Sala 100emîn ku ji bo navenda bajêr ji qadên hêşinahiyê yên girîng yek e, darên pavlonyayê bi hatina biharê ra kulîlk vedan.
Darên pavlonyayê di hişkahiyê da jî li ber xwe didin. Parq bi kulîlkên daran rengîn bûn.
Parq bi rengên binevşî û lîla rengîn bûn, welatî di binê darên pavlonyayê da geriyan û kêfa biharê kirin.