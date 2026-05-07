Li Gazîentabê çûkê zirbaleban di wextê nêçîrê da ket ber kamerayê

Adsız Günebakan
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Li Gazîentabê çûkê cure zirbaleban (xobrychus minutus) di wextê nêçîra masiyê da ket ber kamerayê.
Li baxçeyê ku ji hêla Şaredariya Bajarê Mezin li navenda bajêr li ser qadeke 17 hezar metrekareyî hatiye avakirin, ji famîlyayên cuda derdora 1000 nebat hene.
Li baxçeyê botanîkê ku bi dewlemendiya xwe ya ji hêla cure û cisnên candaran va cihê hêwirîna çivîkan e jî, çûkê cure zirbaleban (xobrychus minutus) ku ji famîlyaya masîxur e, dema di gola çêkirî da masî girt, ket ber kamerayê.