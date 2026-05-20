Li Gazîentabê berî Eyda Qurbanê mesaiya çêkirina şêraniyê dest pê kir
Omer Faruk Çiftçiyê hilberînerê peqleweyê: "Li tevahiya Gaîzentabê hilberîna me ya rûtîn rojane di navbera 70-80 tonî da bû. Her ku eyd nêzîk dibe, ev hejmar derdikeve jor û roja dawîn jî qedera 120 tonî hilberîn tê kirin"
Adsız Günebakan
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
photo: Adsız Günebakan / AA
Türkiye, Gaziantep
Berî Eyda Qurbanê ji bo dabînkirina teleba peqleweya Entabê ku tama ewil a metbexa Tirk e ku ji hêla Yekîtiya Ewropayê hatiye tescilkirin, xebateke bênavber tê meşandin.
Bi nêzîkbûna Eyda Qurbanê ra teleba ji bo peqleweya Entabê ya ji tamên sereke yên Gazîentabê ye, zêde bû.
Ji bo dabînkirina telebê, hin kargehan wardiyeyên xwe zêde kirin û hinekan jî hilberîna xwe derxist 24 saetan.
Omer Faruk Çiftçiyê hilberînerê peqleweyê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku taybetiya herî giring a ku peqleweya Entabê ji yên din cuda dike, melzemeyê tê emilandin e û wiha dewam kir:
"Ya yekem rûnê xwerû, ya duyem jî fistiqê boz e. Fistiqê boz, berhema ewil a fistiqê Entabê ye. Em bi van va peqleweyê çêdikin, helbet hostatî jî heye. Hostayê vê çêdike, divê herî kêm 15 salan di sektorê da xebitî be."
Çiftçi bal kişand ku ji ber nêzîkbûna eydê, şixulê wan zêde bûye û wiha dewam kir, "Ji eydê ra çend roj mane. Ji bo em xwe bi siparişan ra bigihînin me hilberîn derxist 2 qatî. Li tevahiya Gaîzentabê hilberîna me ya rûtîn rojane di navbera 70-80 tonî da bû. Her ku eyd nêzîk dibe, ev hejmar derdikeve jor û roja dawîn jî qedera 120 tonî hilberîn tê kirin. Em ji sisêyan duduyê vê hilberînê dişînin nava welêt û dervayî welêt. Ji sisêyan yekê mayîn jî gelê Entabê û turîstên tên bajêr distînin."
Çiftçi destnîşan kir ku Çîn di serî da wan ji Amerîka û Ewropayê sipariş sitandin.
