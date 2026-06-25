Li Erziromê wesayît û kamyonet li hev qelibîn, 3 kes mirin û 3 kes jî birîndar bûn

Talha Koca
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Li Erziromê wesayît û kamyonet li hev qelibîn, di qezayê da 3 kes mirin û 3 kes jî birîndar bûn.
Wesayîta ku şofêrê wê M.T.C û plaqeya wê 19 TZ 473 û kamyoneta ku şofêrê wê S.B. û plaqeya wê 60 AGP 287 li ser rêya Aşkale-Erziromê di kîlomêtroya 37emîn da li hev qelibîn.
Li ser cawdayinê polês û ekîbên agirkuj û tenduristiyê çûn cihê qezayê.
Di qezayê da E.A, A.A. û O.A. mirin, şofêrê wesayîtê R.A. û Z.A jî birîndar bûn.
Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin nexweşxaneyan û cinaze jî birin Saziya Tipê ya Adlî ya Erziromê.