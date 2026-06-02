Li Erziromê li hêlekê bi belekiyan va çiya û banî li hêla din jî bi kulîlk û hêşînahiyê va rast û best

Tevhid Furkan Nehri
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Li Erziromê rast û bestên bi hêşînahî bi kulîlkan xemilîn û her wiha çiya û banî jî hê di bin belekiyan da ne.
Li Yagmurcuka taxa çolterê ya Palandokena navçeya navendê, kulîlkên zer rast û bestên bi hêşînahî xemilandin.
Piştî barîna barana ku van çend hefteyên dawîn bariya, fetlonekên ku di nav zeviyan da çêbûn, dîmenên sipehî derxistin holê.
Li çiyayên li hafa taxê jî belekiyên berfê hê dimînin.
Kulîlkên di nav çayir û çîmenan da vebûne û çiyayên bi belekiyên berfê bi dronê hatin kişandin.