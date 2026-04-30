Li Erdexanê xaniyên li zozanan ên di bin berfê da bi dronê hatin kişandin

Günay Nuh, Özgen Beşli
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Li herêma Zozanê Bilbilanê yê raqim bi qasî 2 hezar û 580 yê dikeve navbera Erdexan û Artvînê, digel demsala biharê, dîmenên wisa xwe didin der ku ne ji zivistanê cudatir in.
Li herêmê ji ber sir û seqemê berfa ya ji zivistanê maye, hê neheliyaye û lewma jî xaniyên li zozanan ên ku şêniyên deverê havînê bi kar tînin, di bin berfê da ne.
Li deverê bi taybetî xaniyên yekqatî hê jî bi temamî di bin berfê da ne û serma jî hê didome.
Digel ku demsal hatiye nîvê biharê, berf hê neheliyaye û xaniyên li zozan tevî mizgeftê yên di bin berfê da bi dronê hatin kişandin.