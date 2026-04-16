Li Erdexanê hekîmên beytar ji bo tenduristiya ajelan biharê li ser rêyên bi berf karê didomînin

Günay Nuh
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Li bajarê ku şert û mercên dijwar ên zivistanê lê serdest e, berf û bahoza ku di biharê da heye, bandoreke neyênî li jiyana rojane dike.
Li Erdexana ku zivistan lê çetin e, ji ber ku demsala zivistanê dirêj derbas dibe, ajeldar qasî 6 mehên salê ajelên xwe di goman da bixwedî dikin.
Hekîmên beytar ên di Rêveberiyên Çandinî û Daristanan ên Parêzgeh û Navçeyan da wezîfedar in, bi mebesta parastina tenduristiya 330 hezar serî pez û 142 serî dewar seranserê salê li saheyê wezîfeyê dikin.
Ekîbên ku tevî berfê û şert û mercên neyênî yên eraziyê xwe digihînin gundan, car bi car pêrgî zehmetiyan tên.
Rêveberê Çandinî û Daristanan ê Parêzgehê Harun Akilli ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku Erdexan di warê tenduristiya ajelan da parêzgeheke gelekî berbiçav e.
Akilli spasiya personelên ku li saheyê bi fedakarî erka xwe bi cih tînin, kir.
Yek ji hekîmên beytar Aybala Karaisliyê jî destnîşan kir ku ew bi hezkirin karê xwe dikin û got, "Tevî ku em di biharê da ne, rêya gundê me, asê bûbû. Em bi alîkariya ekîban hatin, dîsa jî em karê xwe didomînin."
Murat Nurî Besler jî anî ziman ku karê xwe di nav şert û mercên dijwar da dikin lêbelê ew bi ekîb, bi hezkirin, karê xwe didomînin.