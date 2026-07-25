Fatih Gökbulut, Ahmet Akın
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Li Enqereyê otomobîlek ket çaleke li ser rêyeke ku ji ber barana zêde çûbû xwarê.
Barana ku êvarkî barî ber destê sibehê zêde kir.
Ji ber barana ku zêde barî hin rê û kuçe di nava avê da man.
Wesaît nekarîn bi rehetî herin û bandoreke neyînî li ser jiyana rojane çêbû.
Ji ber baran zêde otomobîlek li Kolana Mutluyê ya li Mamakê ket çaleke li ser rêyeke ku ji ber barana zêde çûbû xwarê.
Wek mayîn ji ber barana zêde li Kolana Îmam Alîm Sûltan ya li Mamakê asfalt xera bû.