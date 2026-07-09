Li Elezîzê masîvanê sportîf masîpehnekî 1,7 metreyî girt

İsmail Şen, Pirhasan Doğan
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Li Kebana navçeya Elezîzê, Murat Albayrakê masîvanê sportîf di Gola Bendava Kebanê da masîpehnekî 1,7 metreyî girt.
Albayrakê 40 salî ku li Enqereyê li fîrmayeke mişawiriya darayî ya sondxwarî wekî serkontrolvan dixebite û 25 sal e masîvaniya sportîf dike, çawa keysa xwe lê tîne, vedigere memleketê xwe Kebanê, xwe diavêje belemê û di Gola Bendava Kebanê da derdikeve nêçîra masiyan.
Albayrakê ku heta niha bi dehan masiyên derdora 40 kîlogramî girtine, vê carê masîpehnekî Firatê yê metreyek û 70 santîmetre dirêj girt.
Albayrak ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku qedera 25 salan e Gola Bendava Kebanê di serî da ew li cihên cuda yên Tirkiyeyê di avên navxweyî da masîvaniya sportîf dike.