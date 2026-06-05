Li Diyarbekirê di şerê çekdarî da kesek hat kuştin, 2 kes birîndar bûn

Ömer Yasin Ergin
05 Hezîran 2026•Rojanekirin: 05 Hezîran 2026
Li Kayapinara navçeya Diyarbekirê di şerê di navbera du koman derket da kesek hat kuştin, 2 kes birîndar bûn.
Li Taxa Peyasê di navbera du komên ku di navbera wan da neyartî hebûn da nîqaş derket, nîqaş guherî şerê çekdarî.
Di şer da yek jê giran 3 kes birîndar bûn.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî û polêsan sewqî cihê bûyerê kirin.
Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin nexweşxaneyên li bajêr, digel midaxeleyê birîndarekî rakiribûn nexweşxaneyeke taybet jiyana xwe ji dest da.
Polêsan ji bo girtina gumanbarên tevî şer bûne xebat dan destpêkirin.