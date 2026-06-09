Li Diyarbekirê cotkar li ser eraziyên ku 7 meh berê çandibûn, bi belemê digerin

Li Diyarbekirê cotkaran 7 meh berê li hewzeya Gola Bendavê ya Batmanê genim û nîsk çandin, lê qismekî zeviyên wan ji ber barana demsalê hema bêje bûne gol.
Di navbera Diyarbekir û Batmanê da li ser Çemê Batmanê di sala 1986an da ji bo avdêriya çandiniyê û hilberîna ceyranê çêkirina Santrala Bendava Batmanê û Santrala Hîdroelektrîkê (HES) dest pê kir û bendav û santralê di 14ê Mijdara 2003yan da dest bi fealiyetê kirin.
Ava hewzeya gola bendavê ji ber hişkahiya salên dawî, germahiya kurewî û hilmegulmê gelekî kêm bû.
Cotkarên herêmê ser eraziyên ku piştî vekişîna avê deketin holê cotkarî kir û bi çandiniyê dan qezenckirin.
Bi saya berfa ku zivistanê ket û barana ku biharê barî, ava hewzeya bendavê zêde bû.
Tovên ku cotkaran reşand û zeviyên ku danîn, qismekî wan di binê avê da man. Ji ber vê yekê zeviyên ku cotfkar nikarin bi traktorê têkevinê, bi beleman va ser digerin.
Di nava zeviyên ku di binê avê da man, zeviyên Taxa Yayikê ya Qulpa navçeya Diyarbekirê jî hene.
Cotkar ji bo kontrola zeviyên xwe bi beleman ser avê digerin û kontrola wan bi dronê hat kişandin.
Ji cotkaran Necat Yilmaz ji nûçegihanê AAyê ra got ku wan wekî salên borî îsal jî zeviyên hewzeya gola bendavê danîn ku vala nemînin.
Yilmaz got ku ew niha li hin derên zeviyê bi sapokan digere, hin deran jî bi belemê ser diger û wiha dewam kir, "Ez 55 salî me, lê min tiştekî wiha nedîtibû. Em timî bi sapokan digerin. Dema em diçin ber heywanan jî em cilên baranê ji xwe naqetînin. Saetekê baran dibare saetekê tav derdikeve."