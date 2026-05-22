Li Dibistanên Maarifê yên Navneteweyî yên li bajarê Hewlêrê merasima derçûnê hat lidarxistin
Li Dibistanên Maarifê yên Navneteweyî yên li Hewlêra bajarê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) ji bo xwendekarên lîseyê merasima derçûnê hat lidarxistin.
Haydar Şahin
22 Gulan 2026•Rojanekirin: 22 Gulan 2026
photo: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / AA
Çalakiya ku li Dibistanên Maarifê yên Navneteweyî ya li komelgeha Hewlêrê hat lidarxistin, Serkonsolê Tirkiyeyê yê li Hewlêrê Erman Topçu, Rayedarên HKIyê, karbidestên Dibistana Maarifê, siyasetmedrên Tirkmen, xwendekar û welî beşdarî tê da kirin.
Serkonsol Topçu di axaftina xwe ya ku di çalakiyê da pêşkêş kir da ji ber keda wan spasiya rayedarên Dibistanê Maarifê kir û pîrozbahî li xwendekarên derçûyî û malbatên wan kir.
Nûnerê li Hewlêrê yê Weqfa Maarifê ya Tirkiyeyê Fahreddîn Keskîn jî serkeftin ji xwendekarên ku ji dibistanê Maarifê mezûn bû ra, serkeftin xwest.
Di merasimê da bawernameyên xwendekarên mezûn ji wan ra hatin pêşkêşkirin.