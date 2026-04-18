Li deverên bilind yên Wan û Bedlîsê şert û mercên dijwar yên zivistanê serdest in

Yılmaz Kazandioğlu, Harun Nacar
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Li gundên li deverên bilind yên Îpekyoluya navçeya Wanê hê jî şert û mercên zivistanê serdest in.
Li gundê Beşçatakê ku li hin deveran qalindahiya berfê digihêje nîv metreyî niştecihên gund tevî ku meha Nîsanê ye jî di nav şert û mercên zivistanê yên dijwar da dijîn.
Li gundê ku bi berfê sipî dike gundiyên ku debara xwe bi xwedîkirina heywanan dikin, ji ber ku ji ber berfê nikarin heywanên xwe bibin çêreyê, keriyên xwe di gom û tewleyan da xwedî dikin.
Muxtarê gund Abdullah Barîoglu ji nûçegihanê AAyê ra got ku zivistana îsal dirêj û dijwar bû.
Li Adilcewaza navçeya Bedlîsê jî bandora zivistanê li hin gundên li bintara Çiyayê Sîpanê berdewam dike.
Li gundên Cîhangîr, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe û Karakolê yên bi berfê nixumiye niştecih hê jî bi şert û mercên zivistanê ra têdikoşin.