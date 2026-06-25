Li Çiyayê Tahtaliyê yê li Antalyayê di geştên qulibîna rojê da hedef 20 hezar ziyaretvan e

[1/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[2/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[3/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[4/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[5/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[6/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[7/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[8/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[9/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[10/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[11/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[12/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[13/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[14/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[15/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.
[16/16] Kargeha Teleferîkê ya Olymposê ya ku li Kemera navçeya Antalyayê ber bi lutkeya Çiyayê Tahtaliyê seferên teleferîkê yên geştiyarî li dar dixe, bi geştên taybet bi qulibîna rojê va dixwaze vê sezonê bigihîje 20 hezar ziyaretvanî.