Li Bursayê otomobîlek li dîwarê qelibî, 3 kes mirin û 2 kes giran birîndar bûn

Burcu İnanır Karagöz
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Li texma Îrfaniyeyê otomobîla bi plakaya 07 NM 933 a ku Begum Şevval U. (26) diajot û ber bi rêya Îzmirê va diçû ji ber ku ji kontrola ajokar derket li dîwarê beton a xaçerêya bi pire qelibî.
Li ser îxbarê ekîbên cendirmeî îtfaiye û tenduristiyê sewqî cihê bûyerê kirin. Ekîbên îtfaiyeyê 5 kesên di wesayîtê da asê mabûn xilaskirin.
Di qezayê da ajokar Begum Şevval U. û Nureddîn A. (73) û Muzeyyan A (74) mirin.
Ş.A (12) û F.U (51) yên xedar birîndar bûn bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên hawirdor.
Hat hînbûn ku xetereya jiyana birîndaran heye.