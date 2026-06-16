Li bilindcihên Palandokenê havîn û zivistan pêk va dixuyên

Tevhid Furkan Nehri
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
ERZURUM (AA) - Li bilindcihên Çiyayê Palandokenê yê li Erziromê ku navendeke giring a turîzma zivistanê ya Tirkiyeyê ye, digel ku wext bûye nîvê meha hezîranê, belekiyên berfê hê jî hene.
Belekiyên berfê yên li serê Palandokena raqim bi qasî 3 hezar û 176 metreyî, bi dîmena hêşînahî ya li pêşa çiyê va dixuyê.
Belekiyên berfê yên li dibûrên çiyê, gelî û qefên rêyan, li deverê dîmenên wisa derdixin holê ku havîn û zivistanê pêk va nîşan didin.
Ji aliyê din va tabyayên Palandokena Mezin û Palandokena Piçûk jî bi dronê hatin kişandin ku di 1877-1878an da di dema Şerê Osmanî-Rûsan da ji bo berevaniyê li raqim bi qasî 3 hezarî hatine çêkirin.
Di dîmenan da her wisa di nava tabyayan da û li derdora wan jî belekiyên berfê dixuyên.